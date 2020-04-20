10:22  20 квітня
Коронавірус: в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла
13:49  20 квітня
Тернопільщина: від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва
10:58  20 квітня
ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових
UA | RU
UA | RU
Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 17:39 5

Донеччина: через порушення карантину на Великдень відкрито три кримінальні провадження

Читайте также
на русском языке
20 квітня 2020, 17:39 5
Читайте также на русском языке
У Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли орієнтовно 300 місцевих
Фото: Національна поліція
У Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли орієнтовно 300 місцевих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Донецькій області.

За порядком біля культових споруд стежили більше 700 поліцейських. Загалом до охорони громадського порядку були залучені близько 1500 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.

У святкові дні до поліції надійшло 13 повідомлень про недотримання карантинних умов, в яких йшлося про відсутність захисних масок у деяких вірян або у спорудах перебувало більше 10 людей. За трьома фактами проводиться досудове розслідування.

Із порушенням встановлених карантинних умов та правил у Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли близько 300 людей. Майже 70 були присутні на службі у Свято-Успенському храмі у Волноваському районі. Також зафіксовано зібрання близько 80 людей у Свято-Покровському храмі Покровського району.

За вказаним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Всі інші повідомлення ретельно перевіряються.

Нагадаємо, у Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.


Донбас карантин порушення Донецька область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Великдень на Донбасі: поліція відкрила кримінальне провадження
19 квітня 2020, 16:58
Спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали причину
19 квітня 2020, 16:20
130 тисяч вірян та 19 порушень: як минула Великодня ніч в Україні
19 квітня 2020, 12:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 квітня 2020, 19:03
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
13 квітня 2020, 13:57
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Ярослав Ємельяненко
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Мінус мільярд: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину
20 квітня 2020, 12:00
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »