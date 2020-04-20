Донеччина: через порушення карантину на Великдень відкрито три кримінальні провадження

У Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли орієнтовно 300 місцевих

Фото: Національна поліція

У Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли орієнтовно 300 місцевих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Донецькій області.

За порядком біля культових споруд стежили більше 700 поліцейських. Загалом до охорони громадського порядку були залучені близько 1500 співробітників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.

У святкові дні до поліції надійшло 13 повідомлень про недотримання карантинних умов, в яких йшлося про відсутність захисних масок у деяких вірян або у спорудах перебувало більше 10 людей. За трьома фактами проводиться досудове розслідування.

Із порушенням встановлених карантинних умов та правил у Святогірській Свято-Успенській лаврі участь у богослужінні взяли близько 300 людей. Майже 70 були присутні на службі у Свято-Успенському храмі у Волноваському районі. Також зафіксовано зібрання близько 80 людей у Свято-Покровському храмі Покровського району.

За вказаним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Всі інші повідомлення ретельно перевіряються.

Нагадаємо, у Почаївській лаврі грубо порушили карантин. У ніч з 18 на 19 квітня в Почаївській Свято-Успенській лаврі віряни та священнослужителі порушили карантинні обмеження, які запровадили для того, щоб запобігти поширенню коронавіруса.