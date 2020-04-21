Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов

В вторник, 21 марта пророссийские боевики в очередной раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

Фото: flickr

В вторник, 21 марта пророссийские боевики в очередной раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что в районе Крымского и Новотошковского по позициям Вооруженных силах Украины враг выпустил 8 мин с минометов калибра 120 мм.

Потерь среди украинских военных нет. Объединенные силы вели ответный огонь, в результате решительных и эффективных действий враждебные обстрелы были прекращены. Потери противника уточняются.

"На участках разведения войск ситуация остается стабильной. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военный погиб, четверо были ранены. Враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил.