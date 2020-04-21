Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов
В вторник, 21 марта пророссийские боевики в очередной раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм
В вторник, 21 марта пророссийские боевики в очередной раз решился использовать запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Отмечается, что в районе Крымского и Новотошковского по позициям Вооруженных силах Украины враг выпустил 8 мин с минометов калибра 120 мм.
Потерь среди украинских военных нет. Объединенные силы вели ответный огонь, в результате решительных и эффективных действий враждебные обстрелы были прекращены. Потери противника уточняются.
"На участках разведения войск ситуация остается стабильной. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военный погиб, четверо были ранены. Враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
На Донбассе погиб офицер ВСУ: фото и подробности
21 апреля 2020, 13:30Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, четверо ранены
21 апреля 2020, 08:27Донецкая область: из-за нарушения карантина на Пасху открыто три уголовных производства
20 апреля 2020, 17:39
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
- 19:20 21 апреля Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака
- 19:03 21 апреля В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
- 18:56 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
- 18:42 21 апреля В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 18:30 21 апреля Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19