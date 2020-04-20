Львівщина: на Великдень від COVID-19 померли ще двоє людей

Загалом від коронавірусу в області померли десятеро пацієнтів

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Загалом від коронавірусу в області померли десятеро пацієнтів

Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, інформує RegioNews.

На Львівщині померли дев'ятий та десятий пацієнти, у яких було зафіксовано коронавірусну інфекцію.

Чоловік 1939 року народження помер уночі 19 квітня.

Пацієнта госпіталізовали до 8-ї міської клінічної лікарні міста Львова із двобічною пневмонією. 15 квітня, після отримання позитивного результату на коронавірус, його перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

У пацієнта були супутні захворювання, зокрема ішемічна хвороба серця.

Уночі, 19 квітня, померла жінка 1960 року народження.

Жінку госпіталізували до Центру легеневого здоров'я з двобічною пневмонією. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнтки коронавірус, отримали 5 квітня. Її перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

У пацієнтки були супутні захворювання, зокрема гіпотирез та ожиріння.

У Львівській області зафіксовано 253 випадки інфікування коронавірусом, 22 пацієнтів одужали.

17 квітня на Львівщині у Самборі служителі і парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу. Учасники ходи були без масок і не дотримувалися безпечної дистанції.

Нагадаємо, в Україні 5710 інфікованих, 151 людина померла. 86% померлих це люди віком від 50-ти років.

На Великдень сім областей не подали показники захворюваності на COVID-19. Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області не подали інформацію щодо ПЛР-тестування.