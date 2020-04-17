Буковина продовжує "бити" сумні рекорди: за добу 96 нових випадків і дві смерті від COVID-19

Станом на вечір 16 квітня, на території Чернівецької області зареєстрували 96 нових випадків коронавірусу. Загалом в області 758 людей захворіли на коронавірус

Станом на вечір 16 квітня, на території Чернівецької області зареєстрували 96 нових випадків коронавірусу. Загалом в області 758 людей захворіли на коронавірус

Про це під час свого відеозвернення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.

Серед 96 нових випадків найбільше хворих у Чернівцях - 35 осіб. Також у Хотинському (20) та Глибоцькому (18 випадків) районах.

На Буковині від коронавірусу одужали ще четверо пацієнтів. За весь час на Буковині одужали вже 25 людей.

"Загалом на території області від коронавірусної інфекції одужали вже 25 людей. Вони виписалися з лікувальних закладів та повернулися до звичного способу життя. Ми повинні подякувати нашим лікарям за те, що вони дбають про здоров'я і допомагають людям стати на ноги", - заявив Сергій Осачук.

Минулої доби у лікарнях померли двоє людей з коронавірусом та підозрою на нього.

У Новоселицькій ЦРЛ померла 53-річна пацієнтка, хвора на коронавірус. Жінка поступила в інфекційне відділення 3 квітня з діагнозом двобічна негоспітальна пневмонія. 6 квітня хворій стало гірше, її перевели до реанімації. Вчора ввечері жінка померла.

У Чернівецькій міській лікарні №1 помер 65-річний чоловік з підозрою на COVID-19 та гіпертонією. Хворий госпіталізований 15 квітня, майже відразу переведений до реанімації та підключений до апарату ШВЛ.

У зв’язку із постійним зростанням кількості хворих в інфекційних відділеннях буковинських лікарень залишилося 138 вільних місць. Коли вільні місця будуть заповнені, лікувати пацієнтів з коронавірусом також почнуть у Вижницькій центральній районній лікарні, яка перебуває в статусі резервної бази для лікування інфікованих пацієнтів.

Голова Чернівецької ОДА також поінформував про хворих на коронавірус священиків. У сімох діагноз вже підтверджений, а ще у двох підозрюють Covid-19. Найближчими днями на Covid-19 перевірять ще 12 священиків, які контактували із зараженими.

ВажливоСергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус буковинців [16.04.2020] На Буковині сьогодні, 16 квітня, офіційно підтверджено ще 96 випадків зараження коронавірусом. Найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях – 35 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 758 осіб. Коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужали – 25 осіб. COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох – підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції. Чернівецька область отримала від Офісу Президента 8 тисяч ПЛР-тестів. Наразі лабораторний центр використав 4 тисячі. Тестування призначають за направленням від сімейного лікаря. Усі ПЛР-тести у державних лікарнях є безкоштовними, пацієнти не повинні за них платити. У інфекційних відділеннях медичних закладів Чернівецької області залишилося ще 138 ліжок, тому наразі готують додаткові госпітальні бази для хворих, зокрема, у Вижницькій ЦРЛ. Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 16 квітня 2020 р.

Через складну епідситуацію карантин у Чернівцях може тривати, як мінімум, до середини травня. Про це під час прямої трансляції повідомив міський голова Олексій Каспрук.

"Ми навіть не підійшли до піка епідемії. Найбільш непрості часи на нас чекають попереду, в наступні кілька тижнів. Тому сьогодні в уряді точиться дискусія про продовження карантину. Його можуть продовжити щонайменше до середини травня. Надалі карантинні заходи будуть знімати поступово і не у всіх регіонах. Це означає, що в Чернівцях, на Буковині, ми першими зайшли в цю біду, і останніми вийдемо з неї. Поки в нас не буде позитивної динаміки, нам вихід не світить", - заявив міський голова.

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