У Житомирській області виявили ще 22 випадки коронавірусу
Про це повідомила Житомирська ОДА, передає RegioNews.
Загалом в області зафіксували вже 134 випадки захворювання. Зазначається, що найбільше хворих у місті Коростень, там хворіє 45 осіб.
У Хорошеві коронавірус виявили у 26-річної жінки, в Житомирі захворів чоловік віком 33 років і три жінки 46, 40 і 35 років.
У Коростені COVID-19 виявили у дівчинки 13 років, а також у 6 чоловіків віком від 24 до 55 років та у 8 жінок віком від 30 до 51 року. Також у Коростенському районі захворіла жінка віком 32 років.
У Бердичівському районі зафіксовано четвертий смертельний випадок у області, померла жінка віком 76 років.
Вона перебувала в інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні та хворіла на цукровий діабет.
Нагадаємо, станом на 15 квітня в Україні лабораторно підтвердили 3764 випадків захворювання коронавірусом, за добу COVID-19 виявили у 392 осіб.
У Києві упродовж доби виявили 61 новий випадок захворювання коронавірусом, загалом у столиці зафіксовано 612 хворих.
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