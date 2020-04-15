В Житомирской области обнаружили еще 22 случая коронавируса
Об этом сообщила Житомирская ОГА, передает RegioNews.
Всего в области зафиксировали уже 134 случая заболевания. Отмечается, что больше всего больных в городе Коростень, там болеет 45 человек.
В Житомире заболел человек в возрасте 33 лет и три женщины 46, 40 и 35 лет.
В Коростене COVID-19 обнаружили у девочки 13 лет, а также в 6 мужчин в возрасте от 24 до 55 лет и у 8 женщин в возрасте от 30 до 51 года. Также в Коростенском районе заболела женщина в возрасте 32 лет.
В Бердичевском районе зафиксировано четвертый смертельный случай в области, умерла женщина в возрасте 76 лет.
Она находилась в инфекционном отделении Бердичевской городской больницы и болела сахарным диабетом.
По словам руководителя управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, также коронавирус обнаружили у 26-летней женщины с Хорошева, которая несколько дней назад вернулась автобусом из Москвы.
Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3764 случаев заболевания коронавирусом, за сутки COVID-19 обнаружили у 392 человек.
В Киеве в течение суток обнаружили 61 новый случай заболевания коронавирусом, всего в столице зафиксировано 612 больных.
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