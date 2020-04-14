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14 квітня 2020, 14:34 10

В Чорнобильській зоні відкритого вогню немає, але деякі ділянки ще тліють

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14 квітня 2020, 14:34 10
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Станом на 10 годину 14 квітня на території Зони відчуження відкритого вогню немає
Фото: flickr
Станом на 10 годину 14 квітня на території Зони відчуження відкритого вогню немає

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Також відомство зазначає, що спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками. На території Зони відчуження залучено 500 осіб та 110 од.техніки, з них від ДСНС 410 осіб та 80 од.техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти.

"Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг. Пожежною авіацією (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснено 227 скидів (538 т. води)”, - інформує МВС.

Зазначається, що попри опади, продовжує горіти трав’яний настил та лісова підстилка окремими осередками, в зоні стихії працюють пожежники

Нагадаємо, що інформація про пожежу в Чорнобильській зоні поблизу села Володимирівка Котовського лісництва надійшла ще 4 квітня


пожежа МВС Чорнобиль
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