В Чернобыльской зоне открытого огня нет, но некоторые участки еще тлеют
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Министерства внутренних дел.
Также ведомство отмечает, что наблюдается незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами. На территории Зоны отчуждения привлечено 500 человек и 110 ед.техники, из них от ГСЧС 410 человек и 80 ед.техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.
"Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарной авиацией (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля совершено 227 сбросов (538 т. воды)”, - информирует МВД.
Отмечается, что несмотря на осадки, продолжает гореть травяной покров и лесная подстилка отдельными ячейками, в зоне стихии работают пожарные
Напомним, что иинформация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля
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