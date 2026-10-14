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Трагедія сталася у другій половині дня 13 жовтня у селі Кутузівка на Харківщині. Невідомий чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ЗСУ

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За попередніми даними, нападник підійшов до будинку, де перебували українські захисники, і відкрив вогонь, вбивши одного військового. Після цього він проник до будинку і продовжив стрілянину. Загалом стрілянина тривала близько двох годин, після чого зловмисник залишив місце події. Внаслідок нападу загинули п'ятеро українських військовослужбовців.

Крім того, відомо про поранення ще одного бійця у сусідньому селі Момотове.

Правоохоронці отримали відповідні орієнтування для розшуку. За попередньою інформацією, на території Харківської області зафіксована втеча з місця утримання двох російських військовополонених, наразі тривають їхні пошуки.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, регіон залишається одним із тих, де українські прикордонники найчастіше беруть окупантів у полон під час їхніх спроб розширити зону контролю.

Нагадаємо, у вересні поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Нацгвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування.