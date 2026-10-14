У вересні в Україні 54 людини померли від хвороб, зумовлених СНІДом

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У вересні в Україні офіційно зареєстрували 612 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 151 пацієнта вперше діагностували СНІД, ще 54 людини померли від хвороб, зумовлених СНІДом

Про це інформує Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.



За даними статистики, найпоширенішим шляхом інфікування залишається статевий. Серед уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції шляхи передачі розподілилися так:

Статевий шлях – 536 випадків.

Парентеральний шлях (зокрема через уведення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом) – 73 випадки.

Від матері до дитини – 1 випадок.

Шлях інфікування не визначено – 2 випадки.

В Україні діагностика ВІЛ-інфекції, антиретровірусна терапія (АРТ) та доконтактна профілактика ВІЛ (ДКП/PrEP) є безоплатними.

Пройти тестування та отримати необхідну медичну допомогу можна в закладах охорони здоров’я.

СНІД – синдром набутого імунодефіциту – це остання стадія інфекційної хвороби, що має назву ВІЛ-інфекція.

Збудником хвороби є вірус імунодефіциту людини (скорочено ВІЛ), що вражає клітини крові, які забезпечують гомеостаз організму людини і захищають його від інфекційних захворювань, розвитку злоякісних пухлин та інших уражень.

Хвороба розвивається повільно, протягом 8-12 років. До цього часу СНІД залишається невиліковною хворобою.