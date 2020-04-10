У Херсонській області коронавірус виявили у 12 медиків: на ізоляцію закрили два населених пункти

У Херсонській області на коронавірус захворіло 12 медиків, 202 перебувають на самоізоляції

У Херсонській області на коронавірус захворіло 12 медиків, 202 перебувають на самоізоляції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мост.

Керівник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусною інфекцією, Юрій Ромаскевич повідомив, що центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, і в Олешках, і Голій Пристані, працюють в штатному режимі.

"Троє інфікованих із 12-ти - з Голопристанського району. Дев'ять - з Олешківського. У 11-ти людей - стан задовільний, вони не потребують госпіталізації та знаходяться на лікуванні вдома. Одна людина перебуває в інфекційній лікарні, у неї стан середнього ступеня важкості", - розповів він.

Загалом на Херсонщині лабораторним методом підтверджено 27 випадків захворювання на коронавірус (12 медиків). Один з яких – одужання у Генічеському районі та, на жаль, один летальний випадок в Олешківському.

Протягом останньої доби зафіксовано 9 лабораторно підтверджених випадків захворювання.

У свою чергу на сторінці у Facebook голова ОДА, Юрій Гусєв проінформував про додаткові обмежувальні заходи у м. Олешки та с. Малі Копані, пов’язані з недопущенням COVID-19.

Так, з 13.00 години 11 квітня до 06.00 години 13 квітня будуть перекриті дороги:

дорога М 14 (район Автостанції Олешки);

дорога М 14 (район пам’ятника "Трактор Універсал-1");

дорога Р 57 (Олешки – Гола Пристань - Скадовськ), 4 км (район перехрестя доріг).

Також будуть встановлені додаткові мобільні блокпости на території міста Олешки у період з 13.00 години 11 квітня до 06.00 години 13 квітня, а саме:

дорога М 14 (район кафе "Пан Атаман");

дорога Р 57 (район АЗС "Укртатнафта").