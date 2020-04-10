У Херсонській області коронавірус виявили у 12 медиків: на ізоляцію закрили два населених пункти
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мост.
Керівник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусною інфекцією, Юрій Ромаскевич повідомив, що центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, і в Олешках, і Голій Пристані, працюють в штатному режимі.
"Троє інфікованих із 12-ти - з Голопристанського району. Дев'ять - з Олешківського. У 11-ти людей - стан задовільний, вони не потребують госпіталізації та знаходяться на лікуванні вдома. Одна людина перебуває в інфекційній лікарні, у неї стан середнього ступеня важкості", - розповів він.
Загалом на Херсонщині лабораторним методом підтверджено 27 випадків захворювання на коронавірус (12 медиків). Один з яких – одужання у Генічеському районі та, на жаль, один летальний випадок в Олешківському.
Протягом останньої доби зафіксовано 9 лабораторно підтверджених випадків захворювання.
У свою чергу на сторінці у Facebook голова ОДА, Юрій Гусєв проінформував про додаткові обмежувальні заходи у м. Олешки та с. Малі Копані, пов’язані з недопущенням COVID-19.
Так, з 13.00 години 11 квітня до 06.00 години 13 квітня будуть перекриті дороги:
- дорога М 14 (район Автостанції Олешки);
- дорога М 14 (район пам’ятника "Трактор Універсал-1");
- дорога Р 57 (Олешки – Гола Пристань - Скадовськ), 4 км (район перехрестя доріг).
Також будуть встановлені додаткові мобільні блокпости на території міста Олешки у період з 13.00 години 11 квітня до 06.00 години 13 квітня, а саме:
- дорога М 14 (район кафе "Пан Атаман");
- дорога Р 57 (район АЗС "Укртатнафта").
"У місто Олешки зможуть в’їхати лише громадяни, які мають там реєстрацію. На виїзд нікого не пускатимуть. Село Малі Копані повністю закривається", - заявив Гусєв.
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