Черкаська область: де ховатимуть померлих від COVID-19 та що відомо про хворих

Медики Черкаської інфекційної лікарні за роботу з COVID-позитивними містянами будуть отримувати додаткові кошти з муніципального бюджету, а померлих від коронавірусної інфекції ховатимуть на кладовищі №8

Фото: Pixabay

Медики Черкаської інфекційної лікарні за роботу з COVID-позитивними містянами будуть отримувати додаткові кошти з муніципального бюджету, а померлих від коронавірусної інфекції ховатимуть на кладовищі №8

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

На Черкащині 10 квітня зафіксували 86 випадків захворювання COVID-19.

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар на особистій Facebook-сторінці повідомив, що у Черкасах наразі проживає 20 інфікованих містян, у Черкаському районі відомо про одного хворого на атипову пневмонію. Кам’янка встановила антирекорд по області: там на лікарняних ліжках 31 людина, у якої лабораторно підтвердили коронавірус. В Умані медики встановили інфікування COVID-19 у 12 пацієнтів. У місті Сміла та Смілянському районі таких хворих 5. У Шполянському районі на коронавірус хворіють 4 людини. у Городищенському таких містян 6. У Маньківському районі виявили 4 хворих на коронавірус, у Лисянці на атипову пневмонію хворіє двоє, а в Каневі зафіксували COVID лише у однієї людини.

За останню добу обласний лабораторний центр провів 117 ПЛР-досліджень, підтвердив 6 випадків інфікування COVID: у Черкасах, Смілі та Смілянському районі.

Четверо хворих, які зараз знаходяться у стаціонарі під наглядом лікарів, перебувають у тяжкому стані. А от двох пацієнтів, яким 10 квітня зняли діагноз "коронавірус”, перевели із Черкаській інфекційній лікарні, де нині перебуває 16 хворих на атипову пневмонію, до міської лікарні №1. Про це повідомив повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Тим часом для поховання людей померлих від коронавірусної інфекції, у Черкасах виділили сектор на 8-му кладовищі. Мішки для поховань хворих на COVID-19 закуповують за бюджетні кошти. Також розглядається скерування коштів на закупівлю домовин для соціально незахищених верств населення, повідомляє "Суспільне”.

10 квітня на засіданні Черкаської міськради обговорили також стратегію підтримки лікарів, які працюють із хворими на коронавірус. 36 депутатів міськради проголосували за те, щоб виплатити лікарям надбавку до заробітної плати у розмірі 25% від посадового окладу.

Як писали RegioNews раніше, 8 квітня стало відомо, що у Черкаській інфекційній лікарні кількість пацієнтів із коронавірусом, які перебувають у важкому стані, збільшилася.