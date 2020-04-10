У Сумській області жертвами коронавірусу стали лікарі й дитина
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимира Збаражського.
В Сумах COVID-19 інфікувалася працівниця приватного медцентру. Вона лікується амбулаторно. У місті Шостка та селі Козацьке Конотопського району, яке стало центром поширення небезпечного захворювання в регіоні, відомо про 4інфікованих лікарів.
Тим часом мер міста Шостка Микола Нога повідомив, що коронавірус лабораторно підтвердили у малолітньої дитини. Це 12-річна дівчинка. Проживає разом із родиною у будинку по вулиці Робоча. Дитина, ймовірно, могла "підхопити” атипову пневмонію, коли біля будинку на дитячому майданчику гралася з 9-річною сусідкою, у якої ПЛР-тести встановили наявність COVID в організмі.
Нагадаємо, що 9-річна дівчинка із Шостки інфікувалася від одного із членів своєї родини. У чоловіка раніше медики підтвердили атипову пневмонію.
Як писали RegioNews раніше, село Козацьке Конотопського району Сумської області визнали епіцентром поширення коронавірусної інфекції в регіоні.
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