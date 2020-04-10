Зведення ООС: на передовій – 21 обстріл, коронавірусу немає

9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких – із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути в районах відведення. Окупанти також відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Фото: Cторінка ООС у Facebook

9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких – із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути в районах відведення. Окупанти також відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ООС у Facebook. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ. По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник відкривав вогонь двічі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм – чотири міни, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти тричі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі села Пищевик ворог обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а біля Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм, витративши 38 мін, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник упродовж доби тричі обстріляв наші опорні пункти поблизу Оріхового. Вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках ворог випустив 18 мін зазначеного калібру. В районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Поруч з Новгородським проти підрозділу Об’єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс. Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення. За попередніми підтвердженими даними розвідки Об’єднаних сил, 9 квітня наші підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного - поранили. З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ". По позиціях в районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Зведення станом на 07:00 10 квітня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 09 квітня збройні формування... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 9 квітня 2020 р.

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