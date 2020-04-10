09:16  10 квітня
З ДБР звільнили двох заступників часів Труби
08:35  10 квітня
Зведення ООС: на передовій – 21 обстріл, коронавірусу немає
11:41  10 квітня
Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька
журналіст
10 квітня 2020, 08:35 11

Зведення ООС: на передовій – 21 обстріл, коронавірусу немає

Читайте также
на русском языке
10 квітня 2020, 08:35 11
Читайте также на русском языке
9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких – із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути в районах відведення. Окупанти також відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: Cторінка ООС у Facebook
9 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких – із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які за Мінськими домовленостями повинні бути в районах відведення. Окупанти також відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 11 обстрілів з боку російських окупаційних військ.

По оборонцях Павлополя ворог випустив п’ять мін калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

По опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник відкривав вогонь двічі, застосувавши при цьому міномети калібру 82 мм – чотири міни, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки окупанти тричі обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Поруч з Авдіївкою російські найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі села Пищевик ворог обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а біля Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ 10 разів відкривали вогонь у бік захисників України.

З мінометів калібру 120 мм і 82 мм, витративши 38 мін, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник упродовж доби тричі обстріляв наші опорні пункти поблизу Оріхового.

Вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках ворог випустив 18 мін зазначеного калібру.

В районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї.

Поруч з Новгородським проти підрозділу Об’єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення.

За попередніми підтвердженими даними розвідки Об’єднаних сил, 9 квітня наші підрозділи знищили одного російського окупанта, ще одного - поранили.

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Північ".

По позиціях в районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Зведення станом на 07:00 10 квітня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 09 квітня збройні формування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 9 квітня 2020 р.


коронавірус Донбас ООС обстріли загиблі поранення
Сумний антирекорд: на Буковині за добу підтвердили 76 випадків коронавірусу
10 квітня 2020, 08:19
Завезли з Москви: в ОРДЛО повідомили про нових хворих коронавірусом
09 квітня 2020, 20:38
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 18:59
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »