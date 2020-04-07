Миколаївські медики сидять без зарплат через бездіяльність протеже Зеленського
Про це повідомляє RegioNews з посланням на голову обласної ради Вікторію Москаленко.
Так, Москаленко на своїй сторінці у Facebook заявила, що Миколаївська ОДА блокує виділення коштів, за які депутати проголосували на сесії. За її словами, медичні працівники центру лікування інфекційних хвороб вже два дні без авансу.
"Щоб всі зрозуміли, Олександр Стаднік з 27 березня по 7 квітня не зробив абсолютно нічого, щоб виконати рішення сесії Миколаївської обласної ради про виділення коштів на боротьбу з короновірусом COVID-19! Знову якісь відписки, намагання "протягнути" той бюджет, де 75 млн "живих" грошей хочуть вкинути в будівництво! Є рішення сесії. Законне! І і воно не може дорівнюватися Вашому листу. Подобається воно вам чи ні - то ваші питання. Вважаєте незаконне - суд, правоохоронні органи", - написала Москаленко.
Москаленко вимагає від голови ОДА Олександра Стадніка, виконати рішення сесії та погрожує йому винесенням недовіри. Також вона звернулася і до президента Володимира Зеленського.
"Володимир Зеленський напевно Ви не в курсі, але дії вашого представника в області можуть призвести до катастрофи! Якщо Ви не втрутитесь в ситуацію, я буду змушена ініціювати питання перед депутатами Миколаївської обласної ради про висловлення недовіри голові ОДА депутатським корпусом", - заявила Москаленко.
Б’ють тривогу і самі медики. Головний лікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова зазначила, що лікарні уже нічим платити заробітну плату співробітникам.
Нагадаємо, що депутати обласної ради проголосували за перерозподіл 109 мільйонів на протистояння коронавирусу, у тому числы 10 млн грн на здійснення доплати медичним працівникам, але потім виявилося, що голова облради Вікторія Москаленко кнопкодавила і голосувала за свого заступника.
На сьогоднішній день проект бюджету області проходить коригування в Миколаївській ОДА. Після чого його скерують на повторний розгляд депутатських комісій. Сама Москаленко вважає рішення законним і вимагає від ОДА його виконання.
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