Поки очільник Миколаївської області розраховує на допомогу Святого Миколая у боротьбі з коронавірусом, соцмережі жартують

У Миколаївській області станом на 6 квітня не зафіксовано жодного випадку коронавіруса, проте місцевих жителів це насторожує

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У Миколаївській області станом на 6 квітня не зафіксовано жодного випадку коронавіруса, проте місцевих жителів це насторожує

Про це повідомляє Regionews з посиланням на дописи у Facebook.

У Миколаївській ОДА повідомляють, що всього з початку 2020 за медичною допомогою звернулося 65 пацієнтів з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них 55 пацієнтів госпіталізовано, 10 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Лабораторно обстежено на COVID-19 62 пацієнти. Такі дані насторожують людей, адже до прикладу, в Херсонській області лише за минулу добу здійснено 67 тестувань за методикою ПЛР.

В соціальних мережах люди жартують, що вірус родом з Миколаївської області, тому не хоче туди повертатися. Крім того, дехто припустив, що у миколаївців імунітет на вірус і запропонув робити з них вакцину. Іншим не до жартів, люди хочуть бачити реальні дії влади.

Не задоволені роботою Миколаївської ОДА і представники місцевих ЗМІ. Вони вимагають проведення брифінгу та інформування щодо тестування на коронавірус.

В свою чергу губернатор Миколаївської ОДА Олексій Стаднік вважає, що Святитель Миколай Чудотворець захищає область від коронавірусу та сподівається на Божу помічь.

Як пише видання НикВести, 2 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр Стаднік пояснив, чому в області немає коронавіруса.

"Нехай Миколаївська область буде той областю, з якою почнеться прогрес одужання і припинення пандемія по Україні. Не треба панікувати, дотримуйтеся карантину. Не дарма Микола Чудотворець покровитель нашого міста, наскільки я знаю. З божою поміччю ми все-таки зможемо впоратися з цією непростою ситуацією, - зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОДА з початку року провів у відрядженнях 26 днів.

Раніше повідомлялося, що Миколаївська область стала єдиною, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але вона і менш підготовлена до масової госпіталізації хворих.

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