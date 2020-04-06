Поки очільник Миколаївської області розраховує на допомогу Святого Миколая у боротьбі з коронавірусом, соцмережі жартують
Про це повідомляє Regionews з посиланням на дописи у Facebook.
У Миколаївській ОДА повідомляють, що всього з початку 2020 за медичною допомогою звернулося 65 пацієнтів з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них 55 пацієнтів госпіталізовано, 10 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
Лабораторно обстежено на COVID-19 62 пацієнти. Такі дані насторожують людей, адже до прикладу, в Херсонській області лише за минулу добу здійснено 67 тестувань за методикою ПЛР.
В соціальних мережах люди жартують, що вірус родом з Миколаївської області, тому не хоче туди повертатися. Крім того, дехто припустив, що у миколаївців імунітет на вірус і запропонув робити з них вакцину. Іншим не до жартів, люди хочуть бачити реальні дії влади.
Не задоволені роботою Миколаївської ОДА і представники місцевих ЗМІ. Вони вимагають проведення брифінгу та інформування щодо тестування на коронавірус.
В свою чергу губернатор Миколаївської ОДА Олексій Стаднік вважає, що Святитель Миколай Чудотворець захищає область від коронавірусу та сподівається на Божу помічь.
Як пише видання НикВести, 2 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр Стаднік пояснив, чому в області немає коронавіруса.
"Нехай Миколаївська область буде той областю, з якою почнеться прогрес одужання і припинення пандемія по Україні. Не треба панікувати, дотримуйтеся карантину. Не дарма Микола Чудотворець покровитель нашого міста, наскільки я знаю. З божою поміччю ми все-таки зможемо впоратися з цією непростою ситуацією, - зазначив голова ОДА.
Нагадаємо, що голова Миколаївської ОДА з початку року провів у відрядженнях 26 днів.
Раніше повідомлялося, що Миколаївська область стала єдиною, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, але вона і менш підготовлена до масової госпіталізації хворих.
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