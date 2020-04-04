Бойовики накрили мінами захисників Оріхового і Новотошківського

Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь

Фото: flickr/ministryofdefenceua

Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил, під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв українські позиції. Так, зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру окупанти вели вогонь по оборонцях Широкиного, великокаліберні кулемети ворог також застосував проти захисників Славного і Водяного.

Також тричі бойовики вдалися до мінометних обстрілів позицій ОС у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зокрема, поблизу Оріхового ворог з напрямку Золотого-5 випустив по нашим опорним пунктам дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів з гранатометів різних систем. Міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін противник також застосував для обстрілу околиць Новотошківського.

Позиції українців в районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Вживаючи рішучих заходів, українські військовослужбовці вогнем у відповідь припинили ворожі провокації та не допустили втрат серед особового складу...Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

При цьому на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною - режим "тиша" дотримується, повідомили у штабі.

Нагадаємо, 3 квітня окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було, натомість бійці ОС ліквідували трьох російських окупантів.