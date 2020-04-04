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04 квітня 2020, 12:25 3

Доба на Донбасі: українські бійці ліквідували трьох бойовиків

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04 квітня 2020, 12:25 3
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3 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію
Фото: flickr/ministryofdefenceua
3 квітня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил, втрат серед українських бійців внаслідок обстрілів немає, а серед окупантів є.

"Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За попередніми даними розвідки, 3 квітня військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил ліквідували трьох російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Щодо обстрілів, то упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях ОС з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" учора зафіксовано 10 обстрілів, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - шість.

Як зазначається, з початком цієї доби бойовики вогневої активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу ОС не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 квітня ворог випустив майже 100 мін по силах ООС.


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