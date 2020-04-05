"Всеукраїнська школа онлайн": що, де і коли дивитися
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
Транслюватимуться уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.
Заняття для усіх класів можна буде переглянути на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплено телеканал чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості переглянути їх в Інтернеті.
Так, за класами закріплено такі телеканали:
- 5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна
- 6 клас – ZOOM та News One
- 7 клас – ZIK
- 8 клас – Індиго та УНІАН
- 9 клас – Рада та UA:Культура
- 10 клас – UA:Перший
- 11 клас – М1
Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00.
Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для: 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класу, 10 класу, 11 класу, а також загальний розклад онлайн-школи.
На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Завдання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео.
Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Нагадаємо, Міністерство освіти розробило два сценарії для школярів та студентів. Через запровадження карантину Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.
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