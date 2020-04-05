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05 квітня 2020, 12:02 18

Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі

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05 квітня 2020, 12:02 18
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Міністр Чернишов так і не реалізував жодного з своїх будівельних мега-проєктів
Олексій Чернишов. Фото: КОДА
Міністр Чернишов так і не реалізував жодного з своїх будівельних мега-проєктів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українські новини.

Нинішній міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов активно просував кілька будівельних мегапроєктів, але жоден з них за 7 років так і не був реалізований.

Про це йдеться в статті "Як міністр Чернишов був забудовником, але нічого не побудував" видання Вести.

Журналісти відзначають, що в Харкові і Києві компанії Чернишова планували побудувати величезні торгові центри та технологічні парки, під що збирали гроші інвесторів, але всі ці проєкти залишилися на папері.

Зокрема, Чернишов планував побудувати великий трирівневий торгово-розважальний центр Levada Mall в самому центрі Харкова на проспекті Гагаріна, площею 85 000 м. кв. Його здача в експлуатацію запланована на кінець 2015 року. З тих пір, як не важко порахувати, пройшло майже п'ять років, але Levada Mall досі існує тільки на папері. Така ж доля недобудови спіткала і ще один харківський "прожект" Чернишова – ТРЦ Cosmo Mall, що планувався в районі ринку "Барабашово". Як повідомив Чернишов в 2016 році, реалізація цих проєктів "тимчасово припинена".

Наступне своє велике будівництво Чернишов задумав вже в столиці. В 2013 році, компанії Чернишова почали просувати мегапроєкт "Київська бізнес-гавань". На території столичної Троєщини в більш ніж 300 га планувалося спорудити ціле ділове "місто в місті" з 20 тисячами нових робочих місць.

"До 2013 року КМДА на чолі з Олександром Поповим навіть підписала з Чернишовим договір про наміри. Причому зроблено це було з особливою помпою, у присутності тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова", - пише видання Вести.

Втім, ідея троєщинської "Бізнес гавані" все ще жива і отримала схвалення наступного мера Києва Віталія Кличка. У 2017 році прес-служба КМДА повідомляла, що ідея "Бізнес гавані" реанімована. А в 2019 році, коли Чернишов з простого бізнесмена перетворився в голову Київської облдержадміністрації, у підготовленому Кличком генеральному плані столиці виявилася і "Бізнес-гавань" разом з новими робочими місцями.

"Також Чернишов пропонував столичній владі трохи скромніший, але теж грандіозний план по будівництву Asia Trade & Technology Park. По суті, він повинен був би стати величезним базаром китайських товарів, під який нинішній міністр розраховував залучити китайських же інвесторів, однак за останні сім років ні Бізнес-гавань, ні Asia Trade не просунулися в реалізації", - зазначає видання Вести.

Враховуючи, що всі великі проєкти нинішнього міністра розвитку територій так і залишилися на папері, деякі експерти побоюються, що насправді компанії Чернишова нічого будувати не збираються, а всі ці проєкти потрібні лише для того, щоб отримати від держави пільги та преференції.

У свою чергу, ряд видань висловлюють обережне припущення, що подібні "Бізнес-гавані" будівельні мега-проєкти можуть взагалі бути економічної аферою, яка переслідує мету "отримати під ці прожекти землю і гроші – а потім кинути і інвесторів, і київську владу", про що, наприклад, пише "Антикор".

"Ні один проєкт Чернишова за сім років його активної діяльності забудовника, не дивлячись на весь їхній розмах і величезні амбіції, не просто не був реалізований, але навіть не стартував, має змусити замислитися, а чи відповідають реальні здібності Чернишова його амбіціям і, що найголовніше, амбіціям держави. Чи не вийде так, що вся його діяльність на посаді міністра розвитку громад і територій принесе такий же нульовий результат, як і його будівельні проєкти", - йдеться в статті.

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