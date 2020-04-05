"Всеукраинская школа онлайн": что, где и когда смотреть
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
Транслироваться будут уроки с украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.
Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплено телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.
Так, за классами закреплены следующие телеканалы:
- 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина
- 6 класс – ZOOM и News One
- 7 класс – ZIK
- 8 класс – Индиго и УНИАН
- 9 класс – Рада и RU:Культура
- 10 класс – RU:Первый
- 11 класс – М1
Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
Расписание занятий на последующие недели можно скачать для: 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.
На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше освоить материал. Задания будут даваться за самыми распространенными в стране учебниками. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.
Съемки уроков происходят в Новопечерській школе г. Киева. В занятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы, решают задачи, проводят опыты вместе с учителями.
Напомним, Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов. Из-за введения карантина Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.
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