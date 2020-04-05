"Всеукраинская школа онлайн": что, где и когда смотреть

40 педагогов согласились стать учителями для всей страны

Фото: НУШ

40 педагогов согласились стать учителями для всей страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки из 11 предметов, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Транслироваться будут уроки с украинского языка, украинской литературы, истории Украины, всемирной истории, английского языка, физики, алгебры, геометрии, географии, химии и биологии.

Занятия для всех классов можно будет посмотреть на YouTube-канале Министерства образования и науки. За каждым классом также закреплено телеканал или медиаресурс, который в будни будет транслировать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.

Так, за классами закреплены следующие телеканалы:

Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Расписание занятий на последующие недели можно скачать для: 5 класса, 6 класса, 7 класса, 8 класса, 9 класса, 10 класса, 11 класса, а также общее расписание онлайн-школы.

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше освоить материал. Задания будут даваться за самыми распространенными в стране учебниками. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.

Съемки уроков происходят в Новопечерській школе г. Киева. В занятиях принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы, решают задачи, проводят опыты вместе с учителями.

Напомним, Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов. Из-за введения карантина Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.