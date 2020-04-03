Бійка в ресторані: Іллі Киві вручили підозру у вчиненні злочину
Про це повідомляє "Слідство.Інфо” з посиланням на керівника одного з департаментів Офісу Генпрокурора Олександра Панова, передає RegioNews.
"Сьогодні народному депутату Іллі Киві оголошено підозру в умисному заподіянні важкого тілесного ушкодження”, — повідомив Панов.
За його словами, Киву викликали багато разів на допити для вручення підозри, які той ігнорував. Прокуратурі довелося звертатися до суду, однак судді також не задовольнили вимоги прокурорів.
Киві вручили підозру лише 3 квітня під час його візиту до Офісу Генпрокурора.
"Оскільки народний депутат відмовився отримати в руки будь-яке повідомлення, розписуватися у повідомленні про підозру, йому оголосили це повідомлення під відеозапис”, — сказав Панов.
Кива журналістам сказав, що підозру йому вручили, коли він прийшов до Офісу Генпрокурора дізнатися, коли Ірина Венедіктова підпише підозру Петру Порошенку та Сергію Стерненку.
"Він набуває статусу підозрюваного з моменту повідомлення йому про підозру. Якщо особа не хоче отримувати сам текст повідомлення або розписуватися в цьому повідомленні, це його право. Ніхто не порушував його процесуальні права”, — сказав Панов.
Нагадаємо, 22 січня в ресторані Mocco на Хрещатику нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива напав на ветерана АТО Михайла Маймана, в результаті чого відбулася бійка.
Того ж дня генпрокурор Руслан Рябошапка порушив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану.
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