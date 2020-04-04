Помер ексміністр, батько лідера "Океану Ельзи" Іван Вакарчук

У суботу, 4 квітня, пішов з життя колишній міністр освіти, ексректор Львівського університету, батько нардепа та співака Святослава Вакарчука Іван Вакарчук

Фото: vnz.org.ua

У суботу, 4 квітня, пішов з життя колишній міністр освіти, ексректор Львівського університету, батько нардепа та співака Святослава Вакарчука Іван Вакарчук

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

"Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти, з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь. Він впровадив зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі", - написав він.

Також В'ятрович додав, що Вакарчук "повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо - кримськотатарську".

Пізніше смерть батька підтвердив і син, нардеп та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Сьогодні не стало мого найближчого друга...Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі...Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся...Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю. Не стало справжнього патріота... ", - написав він.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на прохання родини похорон Івана Вакарчука відбудеться камерно на Личаківському кладовищі.

Причини смерті не повідомляються.

ДОВІДКА: Іван Вакарчук (73 роки) - український фізик, політик і громадський діяч. У 1989 - 1991 роках був народним депутатом СРСР від територіального виборчого округу № 486 (Львівська область), член КПРС. Восени 1989 року - учасник установчого з'їзду Народного Руху України за перебудову, один із делегатів від Львівської області.

Протягом 2007-2010 років був міністр освіти і науки України. Протягом 1990 - 2007 і 2010 - 2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України. Батько лідера рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.