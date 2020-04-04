Помер ексміністр, батько лідера "Океану Ельзи" Іван Вакарчук
Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.
"Від нас пішов професор Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти, з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь. Він впровадив зовнішнє незалежне оцінювання і зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі", - написав він.
Також В'ятрович додав, що Вакарчук "повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо - кримськотатарську".
Пізніше смерть батька підтвердив і син, нардеп та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
"Сьогодні не стало мого найближчого друга...Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі...Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся...Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю. Не стало справжнього патріота... ", - написав він.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на прохання родини похорон Івана Вакарчука відбудеться камерно на Личаківському кладовищі.
Причини смерті не повідомляються.
ДОВІДКА: Іван Вакарчук (73 роки) - український фізик, політик і громадський діяч. У 1989 - 1991 роках був народним депутатом СРСР від територіального виборчого округу № 486 (Львівська область), член КПРС. Восени 1989 року - учасник установчого з'їзду Народного Руху України за перебудову, один із делегатів від Львівської області.
Протягом 2007-2010 років був міністр освіти і науки України. Протягом 1990 - 2007 і 2010 - 2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України. Батько лідера рок-гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.
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