Доведеться потерпіти: у Києві 25 нових випадків коронавірусу - Кличко
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.
"Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей. Це: 15 жінок віком від 23-ох до 65-ти років. Та 10 чоловіків – від 17-ти до 68-ми років. У тому числі захворіли на коронавірус ще двоє медиків", - написав він.
За його словами, 10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні, 15 лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Водночас Кличко вкотре закликав киян дотримуватися обмежувальних заходів.
"Я розумію, як складно витримувати обмежувальні заходи. Але доведеться потерпіти. Щоб уберегти себе і тих, хто поруч. Щоб вірус не охопив місто. Бережіть себе!" – написав мер.
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Нагадаємо, станом на 4 квітня кількість хворих коронавірусом киян становило 189 осіб, 12 одужали, троє померло.
В цілому станом на 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 22 пацієнтів одужали.
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