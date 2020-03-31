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31 березня 2020, 16:07 11

Житомир може залишитись без води через обміління річки Тетерів

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31 березня 2020, 16:07 11
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Водопостачання Житомира опинилось під загрозою через катастрофічне обміління річки Тетерів, з якої місто отримує воду
Фото: Facebook
Водопостачання Житомира опинилось під загрозою через катастрофічне обміління річки Тетерів, з якої місто отримує воду

Про це у Facebook повідомив директор "Житомирводоканалу" Андрій Нікітін, передає RegioNews.

Він опублікував фотографії річки, і додав, що навіть без експертної оцінки кліматологів, зміна клімату в Україні очевидна.

"На фото наша річка Тетерів (те, що від неї залишилось), яка живить водосховище "Відсічне", з якого КП "Житомирводоканал" бере воду для нашого міста", - повідомив Нікітін.

За словами чиновника, річка зневоднена, а рівень водосховища критично малий.

"Схожі маловодні періоди були в 1993 та 2004 роках. Зараз гірше! Й ми стикаємось з цим вперше", - додав він.

Нікітін зазначив, що існує реальна загроза суттєвого обмеження водопостачання міста.

Нагадаємо, в Житомирській області налагодили масове виробництво захисних костюмів для лікарів, які контактують з хворими коронавірусом пацієнтами.

30 березня стало відомо, що колектив інфекційного відділення лікарні в Житомирі написав заяви про звільнення через несправедливе звинувачення у корупції.


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