Житомир може залишитись без води через обміління річки Тетерів
Про це у Facebook повідомив директор "Житомирводоканалу" Андрій Нікітін, передає RegioNews.
Він опублікував фотографії річки, і додав, що навіть без експертної оцінки кліматологів, зміна клімату в Україні очевидна.
"На фото наша річка Тетерів (те, що від неї залишилось), яка живить водосховище "Відсічне", з якого КП "Житомирводоканал" бере воду для нашого міста", - повідомив Нікітін.
За словами чиновника, річка зневоднена, а рівень водосховища критично малий.
"Схожі маловодні періоди були в 1993 та 2004 роках. Зараз гірше! Й ми стикаємось з цим вперше", - додав він.
Нікітін зазначив, що існує реальна загроза суттєвого обмеження водопостачання міста.
Нагадаємо, в Житомирській області налагодили масове виробництво захисних костюмів для лікарів, які контактують з хворими коронавірусом пацієнтами.
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