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31 марта 2020, 16:07 11

Житомир может остаться без воды из-за обмеления реки Тетерев

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31 марта 2020, 16:07 11
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Водоснабжения Житомира оказалось под угрозой из-за катастрофического обмеления реки Тетерев, с которой город получает воду
Фото: Facebook
Водоснабжения Житомира оказалось под угрозой из-за катастрофического обмеления реки Тетерев, с которой город получает воду

Об этом в Facebook сообщил директор "Житомирводоканала" Андрей Никитин, передает RegioNews.

Он опубликовал фотографии реки, и добавил, что даже без экспертной оценки климатологов, изменение климата в Украине очевидно.

"На фото наша река Тетерев (то, что от нее осталось), которая питает водохранилище "Видсичне", из которого КП "Житомирводоканал" берет воду для нашего города", - сообщил Никитин.

По словам чиновника, река обезвоженная, а уровень водохранилища критически мал.

"Похожие маловодные периоды были в 1993 и 2004 годах. Сейчас хуже! И мы сталкиваемся с этим впервые", - добавил он.

Никитин отметил, что существует реальная угроза существенного ограничения водоснабжения города.

Напомним, в Житомирской области наладили массовое производство защитных костюмов для врачей, которые контактируют с больными коронавирусом.

30 марта стало известно, что коллектив инфекционного отделения больницы в Житомире написал заявления об увольнении из-за несправедливого обвинения в коррупции.


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