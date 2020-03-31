Житомир может остаться без воды из-за обмеления реки Тетерев
Об этом в Facebook сообщил директор "Житомирводоканала" Андрей Никитин, передает RegioNews.
Он опубликовал фотографии реки, и добавил, что даже без экспертной оценки климатологов, изменение климата в Украине очевидно.
"На фото наша река Тетерев (то, что от нее осталось), которая питает водохранилище "Видсичне", из которого КП "Житомирводоканал" берет воду для нашего города", - сообщил Никитин.
По словам чиновника, река обезвоженная, а уровень водохранилища критически мал.
"Похожие маловодные периоды были в 1993 и 2004 годах. Сейчас хуже! И мы сталкиваемся с этим впервые", - добавил он.
Никитин отметил, что существует реальная угроза существенного ограничения водоснабжения города.
Напомним, в Житомирской области наладили массовое производство защитных костюмов для врачей, которые контактируют с больными коронавирусом.
30 марта стало известно, что коллектив инфекционного отделения больницы в Житомире написал заявления об увольнении из-за несправедливого обвинения в коррупции.
- 19:01 31 марта У врача, который пожал руку Путину, обнаружили коронавирус
- 18:50 31 марта Закарпатье: один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета
- 18:44 31 марта Из-за коронавируса промышленный гигант сокращает свое производство в Украине
- 18:31 31 марта Умерло двое врачей Волынской областной больницы
- 18:26 31 марта COVID-19 в ДНР: обнародовали данные
- 18:24 31 марта Как-то не по сезону: в Херсоне ликвидировали Службу счастья, которую возглавляла Весна Карпук
- 14:58 31 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств