З України намагалися вивезти медичних масок на $90 тисяч - МВС

Правоохоронці провели низку успішних операцій з перешкоджання експорту медичних масок та респіраторів, які наразі заборонені для вивезення з України

Фото: perito-burrito.com

Правоохоронці провели низку успішних операцій з перешкоджання експорту медичних масок та респіраторів, які наразі заборонені для вивезення з України

Як передає RegioNews із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За його словами, 14 березня у Волинській області на кордоні з Польщею, в пункті пропуску "Ягодин" було затримано автомобіль Renault, в якому знайшли 50 тисяч респіраторних масок на суму близько $50 тисяч. А в міжнародному аеропорту "Херсон" представник однієї приватної фірми планував пасажирським рейсом вивезти за межі держави 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад $40 тисяч.

Як зазначається, наразі 35 коробок із товаром тимчасово вилучено.

"У Борисполі вилучили 1,5 тонни медичних масок, ще партію на харківському ринку "Барабашово". Нам відомі всі ці постачальники. Проводимо превентивні заходи, орієнтуємо їх на внутрішнього споживача. Щоб нікому не приходило в голову вивозити контрабандою з країни товари, які допоможуть людям зберегти здоров'я. Зрозуміло, що всі хочуть прибутку, але не в цей час", - розказав Цуцкірідзе.

Нагадаємо, раніше у Києві злочинці під виглядом СБУ викрали 100 тис медичних масок.

13 березня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" контрабандою намагалися вивезти до ОАЕ та Риму 1,5 тон медичних масок.

Також на кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок вартістю 356 тисяч гривень.