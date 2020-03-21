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21 березня 2020, 11:16 67

Іспанський телеканал показав, як в країну прибула партія українських респіраторів

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21 березня 2020, 11:16 67
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Іспанський телеканал RTVE показав, як в країну прибула партія респіраторів з України
Фото: скрін з відео
Іспанський телеканал RTVE показав, як в країну прибула партія респіраторів з України

Відеосюжет опублікований на сайте телеканалу, передає RegioNews.

Телеканал проілюстрував сюжет про дефіцит захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" та її слоганом - "Чисте повітря в будь-яких умовах". У сюжеті не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.

Довідка: "BUK" - фірма з Харкова, яка виробляє респіратори і фільтри до них.

Нагадаємо, що в Укранине підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок.

Президент України розповів, які саме тести і маски найближчими днями надійдуть в Україну.

Крім того, лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками.

Ще по темі: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


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