Іспанський телеканал показав, як в країну прибула партія українських респіраторів
Відеосюжет опублікований на сайте телеканалу, передає RegioNews.
Телеканал проілюстрував сюжет про дефіцит захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.
На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" та її слоганом - "Чисте повітря в будь-яких умовах". У сюжеті не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.
Довідка: "BUK" - фірма з Харкова, яка виробляє респіратори і фільтри до них.
Нагадаємо, що в Укранине підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок.
Президент України розповів, які саме тести і маски найближчими днями надійдуть в Україну.
Крім того, лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками.
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