Іспанський телеканал показав, як в країну прибула партія українських респіраторів

Іспанський телеканал RTVE показав, як в країну прибула партія респіраторів з України

Фото: скрін з відео

Іспанський телеканал RTVE показав, як в країну прибула партія респіраторів з України

Відеосюжет опублікований на сайте телеканалу, передає RegioNews.

Телеканал проілюстрував сюжет про дефіцит захисних матеріалів кадрами розвантаження в Іспанії респіраторів українського виробництва.

На опублікованих кадрах видно, як розвантажують коробки з логотипом української компанії "BUK" та її слоганом - "Чисте повітря в будь-яких умовах". У сюжеті не було вказано, яку кількість таких респіраторів закупила Іспанія і коли це було зроблено.

Довідка: "BUK" - фірма з Харкова, яка виробляє респіратори і фільтри до них.

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