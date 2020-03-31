Харьковские предприниматели пытались продать китайцу маски - рыночная стоимость которых почти 61 млн грн

Представители двух харьковских предприятий по производству защитных медицинских масок пытались продать иностранцу товар по очень заниженной цене

Фото: пограничная служба Украины

Представители двух харьковских предприятий по производству защитных медицинских масок пытались продать иностранцу товар по очень заниженной цене

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Стоит отметить, что Правительство запретило экспорт медицинских масок, халатов и перчаток. Запрет действует из-за дефицита товара на внутреннем рынке.

Однако желающих нажиться на эпидемии не стало меньше. Так, в Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку.

Харьковские предприятия пытались продать жителю Китая более 300 тыс. медмасок по цене чуть больше 1 гривны за штуку. Рыночная цена этой партии - почти 61 миллион грн.

Судом санкционировано проведение обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. По результатам которых в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, которые свидетельствуют о покупке и дальнейшей продаже медицинских масок. Также были обнаружены черновые записи, мобильные терминалы, банковские карты, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 тысяч долларов США и 14 тысяч 500 евро. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Стоит отметить, что маски, которые изображены на фото правоохранителей, производит харьковская фирма "BUK". Именно маски этой фирмы были замечены в сюжете телеканала RTVE. Телеканал проиллюстрировал сюжет о дефиците защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства. Таким образом можно сделать вывод, что сделки с масками были и ранее.

Стоит напомнить, что 14 марта в Волынской области на границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" был задержан автомобиль Renault, в котором нашли 50 тысяч респираторных масок на сумму около $50 тысяч.

1,5 тонн медицинских масок пытались вывезти и из аэропорта "Борисполь". Защитные средства направлялись в ОАЭ и Рима. Ранее в Киеве преступники под видом СБУ похитили 100 тысяч медицинских масок.