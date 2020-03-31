Харьковские предприниматели пытались продать китайцу маски - рыночная стоимость которых почти 61 млн грн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Стоит отметить, что Правительство запретило экспорт медицинских масок, халатов и перчаток. Запрет действует из-за дефицита товара на внутреннем рынке.
Однако желающих нажиться на эпидемии не стало меньше. Так, в Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку.
Харьковские предприятия пытались продать жителю Китая более 300 тыс. медмасок по цене чуть больше 1 гривны за штуку. Рыночная цена этой партии - почти 61 миллион грн.
Судом санкционировано проведение обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. По результатам которых в складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах жительства фигурантов производства правоохранители обнаружили и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, которые свидетельствуют о покупке и дальнейшей продаже медицинских масок. Также были обнаружены черновые записи, мобильные терминалы, банковские карты, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 тысяч долларов США и 14 тысяч 500 евро. Следственно-оперативные действия продолжаются.
Стоит отметить, что маски, которые изображены на фото правоохранителей, производит харьковская фирма "BUK". Именно маски этой фирмы были замечены в сюжете телеканала RTVE. Телеканал проиллюстрировал сюжет о дефиците защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства. Таким образом можно сделать вывод, что сделки с масками были и ранее.
Стоит напомнить, что 14 марта в Волынской области на границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" был задержан автомобиль Renault, в котором нашли 50 тысяч респираторных масок на сумму около $50 тысяч.
1,5 тонн медицинских масок пытались вывезти и из аэропорта "Борисполь". Защитные средства направлялись в ОАЭ и Рима. Ранее в Киеве преступники под видом СБУ похитили 100 тысяч медицинских масок.
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