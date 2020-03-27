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27 марта 2020, 16:21 9

Стало известно, сколько киевлян проверили на COVID-19

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27 марта 2020, 16:21 9
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В Киеве на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью экспресс-тестов проверили более 1,5 тысячи человек
Фото: flickr
В Киеве на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью экспресс-тестов проверили более 1,5 тысячи человек

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На сегодняшний день экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более 1,5 тысячи киевлян", - сказал он.

По словам Кличко, еще 32 образца проверяет Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины.

Он также добавил, что в случае ухудшения ситуации в столице могут усилить меры карантина, в том числе обсуждают вопрос закрытия въездов и выездов из города.

Напомним, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.


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