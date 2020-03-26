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26 марта 2020, 22:18 20

В Украине уже 196 случаев коронавируса - Минздрав

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26 марта 2020, 22:18 20
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По данным Центра Общественного Злоровья, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Фото: flickr
По данным Центра Общественного Злоровья, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает Минздрав в Telegram, передает RegioNews.

Отмечается, что из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

В течение суток 26 марта выявлено 40 новых случаев коронавируса в Украине.

Напомним, 26 марта в Черновицкой области обнаружили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных жителей области достигло 47 человек.

В столице количество лиц, у которых обнаружили заболевание коронавирусом COVID-19, выросло до 47 человек.

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