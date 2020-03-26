В Украине уже 196 случаев коронавируса - Минздрав

По данным Центра Общественного Злоровья, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Фото: flickr

По данным Центра Общественного Злоровья, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

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