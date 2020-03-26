В Украине уже 196 случаев коронавируса - Минздрав
По данным Центра Общественного Злоровья, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
По данным Центра Общественного Злоровья, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом сообщает Минздрав в Telegram, передает RegioNews.
Отмечается, что из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
В течение суток 26 марта выявлено 40 новых случаев коронавируса в Украине.
Напомним, 26 марта в Черновицкой области обнаружили еще 5 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных жителей области достигло 47 человек.
В столице количество лиц, у которых обнаружили заболевание коронавирусом COVID-19, выросло до 47 человек.
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