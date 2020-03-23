В Україну з Китаю прибув літак з експрес-тестами на коронавірус
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офіса президента України.
Зокрема, військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.
"Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже 23 березня буде передано до лабораторій у кожен регіон України.
Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.
"Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту", - пояснили в Офісі.
Як зазначається, це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.
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Нагадаємо, 20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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