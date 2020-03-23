В Україну з Китаю прибув літак з експрес-тестами на коронавірус

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції

Фото: president.gov.ua

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Офіса президента України.

Зокрема, військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.

"Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже 23 березня буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших.

"Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту", - пояснили в Офісі.

Як зазначається, це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 20 березня військовий вантажний літак Іл-76 вилитів до Китаю за медичним вантажем, необхідним для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.