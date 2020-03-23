16:59  23 березня
Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях
19:19  23 березня
При в'їзді в Україну запровадять обов'язкове тестування на COVID-19
18:01  23 березня
В Києві кількість заражених коронавірусом зросла до 28
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 18:23 4

СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 18:23 4
Читайте также на русском языке
СБУ перевіряє один із обленерго, працівники якого "на папері" модернізували обладнання структури
Фото ілюстративне
СБУ перевіряє один із обленерго, працівники якого "на папері" модернізували обладнання структури

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України.

Перевірка засвідчила, що посадові особи акціонерного товариства внесли до звітної документації завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт із оновлення енергетичних об’єктів регіону.

За минулий рік видатки на модернізацію, що внесені до тарифів для споживачів, становили майже 140 мільйонів гривень. Кошти мали бути спрямовані на операційне оновлення галузі, реконструкцію та будівництво нових господарських об`єктів.

Водночас, за даними слідства, на більше ніж половині із зазначених у звіті об`єктів роботи були проведені лише "на папері" - на понад 70 мільйонів гривень.

Це могло призвести до збоїв та перевантаження енергетичної галузі регіону і спричинити виникнення надзвичайних ситуацій.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло посадових осіб підприємства, причетних до порушень.

Нагадаємо, будівництвом центру швидкої допомоги у Черкасах зацікавилася СБУ.

В Україні заборонили експорт спирту. Кабінет міністрів в ході позачергового засідання 23 березня заборонив до 1 червня 2020 року експорт етилового спирту з території України.


СБУ облэнерго
Будівництвом центру швидкої допомоги у Черкасах зацікавилася СБУ
23 березня 2020, 17:06
У Вінниці б’ють через коронавірус: у СБУ розповіли про фейк
23 березня 2020, 14:30
Посадовцю Одеської ОДА оголосили про підозру у привласнені 1,5 млн гривень
20 березня 2020, 15:56
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 18:45
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »