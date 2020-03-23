СБУ викрила посадовців обленерго, які "списали" 70 млн гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління Служби безпеки України.
Перевірка засвідчила, що посадові особи акціонерного товариства внесли до звітної документації завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт із оновлення енергетичних об’єктів регіону.
За минулий рік видатки на модернізацію, що внесені до тарифів для споживачів, становили майже 140 мільйонів гривень. Кошти мали бути спрямовані на операційне оновлення галузі, реконструкцію та будівництво нових господарських об`єктів.
Водночас, за даними слідства, на більше ніж половині із зазначених у звіті об`єктів роботи були проведені лише "на папері" - на понад 70 мільйонів гривень.
Це могло призвести до збоїв та перевантаження енергетичної галузі регіону і спричинити виникнення надзвичайних ситуацій.
У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи та коло посадових осіб підприємства, причетних до порушень.
Нагадаємо, будівництвом центру швидкої допомоги у Черкасах зацікавилася СБУ.
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