СБУ разоблачила чиновников облэнерго, которые "списали" 70 млн гривен

СБУ проверяет один из облэнерго, работники которого "на бумаге" модернизировали оборудование структуры

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СБУ проверяет один из облэнерго, работники которого "на бумаге" модернизировали оборудование структуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины.

Проверка показала, что должностные лица акционерного общества внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ с обновления энергетических объектов региона.

За прошлый год расходы на модернизацию, внесенные в тарифы для потребителей, составили почти 140 миллионов гривен. Средства должны быть направлены на операционное обновление отрасли, реконструкцию и строительство новых хозяйственных объектов.

По данным следствия на более чем половине из указанных в отчете объектов работы были проведены лишь "на бумаге" - более 70 миллионов гривен.

Это могло привести к сбоям и перегрузки энергетической отрасли региона и повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг должностных лиц предприятия, причастных к нарушениям.

Напомним, строительством центра скорой помощи в Черкассах заинтересовалась СБУ.

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