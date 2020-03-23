СБУ разоблачила чиновников облэнерго, которые "списали" 70 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины.
Проверка показала, что должностные лица акционерного общества внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ с обновления энергетических объектов региона.
За прошлый год расходы на модернизацию, внесенные в тарифы для потребителей, составили почти 140 миллионов гривен. Средства должны быть направлены на операционное обновление отрасли, реконструкцию и строительство новых хозяйственных объектов.
По данным следствия на более чем половине из указанных в отчете объектов работы были проведены лишь "на бумаге" - более 70 миллионов гривен.
Это могло привести к сбоям и перегрузки энергетической отрасли региона и повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций.
В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг должностных лиц предприятия, причастных к нарушениям.
Напомним, строительством центра скорой помощи в Черкассах заинтересовалась СБУ.
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