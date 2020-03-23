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23 березня 2020, 17:06 4

Будівництвом центру швидкої допомоги у Черкасах зацікавилася СБУ

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23 березня 2020, 17:06 4
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Служба безпеки України та Національна поліція розслідують можливе завищення цін під час будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги
Фото: СБУ
Служба безпеки України та Національна поліція розслідують можливе завищення цін під час будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на джерело "Вісімнадцять три нулі”.

Зараз слідство встановило,що роботи, оплачені замовником, виконані не в повному обсязі. Також фахівці встановили, що підрядник вмонтував меншу кількість сваїв, об`єм ґрунту, залишеного для зворотного засипання, не транспортувався на відстань 15 км, а був залишений біля об`єкту будівництва.

Нагадаємо, що тендер на виконання будівельних робіт тоді виграло товариство "БТК-Лад Плюс”. Воно оцінило роботи в 46,69 млн гривень.

Співробітники Служби безпеки України переконані, що посадовці замовника оплатили акти робіт, які не були виконані в повному обсязі. За фактом незаконного привласнення бюджетних коштів службовими особами Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА кримінальне провадження було відкрите ще 26 лютого.

Як писали RegioNews раніше, детективи НАБУ викрили двох осіб, причетних до організації злочинної схеми із заволодіння понад 51,17 млн гривень трьох державних вугледобувних підприємств - ДП "Селидіввугілля", ДП "Мирноградвугілля" та ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".


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