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20 березня 2020, 15:56 2

Посадовцю Одеської ОДА оголосили про підозру у привласнені 1,5 млн гривень

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20 березня 2020, 15:56 2
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За матеріалами контррозвідки керівнику департаменту Одеської облдержадміністрації оголошено про підозру у рокраданні бюджетних коштів
Фото: unsplash
За матеріалами контррозвідки керівнику департаменту Одеської облдержадміністрації оголошено про підозру у рокраданні бюджетних коштів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Наприкінці січня оперативники спецслужби викрили факт розкрадання коштів держбюджету чиновниками одного з департаментів Одеської облдержадміністрації через комунальне підприємство. За попередніми даними, фігуранти привласнили майже 1,6 мільйона гривень під час проведення закупівлі товарів для потреб департаменту.

За одним з епізодів керівнику департаменту Одеської облдержадміністрації повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За версією досудового розслідування, посадовець привласнив гроші, передбачені на оплату праці працівників установи. Для реалізації оборудки фігуранти використовували механізм фіктивного працевлаштування.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


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