14:24  23 березня
У МОЗ пояснили, в яких випадках "швидка" таки робитиме тести на коронавірус
14:39  23 березня
Covid-19 у Раді: тепер перевіряється нардеп із "Слуги народу"
12:43  23 березня
В Києві за добу зафіксовано ще 14 випадків коронавірусу - Кличко
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 14:30 18

У Вінниці б’ють через коронавірус: у СБУ розповіли про фейк

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 14:30 18
Читайте также на русском языке
Співробітники СБУ закликали українців не вірити черговому фейку, присвяченому коронавірусу - ніби у Вінниці в автобусі побили чоловіка через те, що він був "зайвим”
Фото: Pixabay
Співробітники СБУ закликали українців не вірити черговому фейку, присвяченому коронавірусу - ніби у Вінниці в автобусі побили чоловіка через те, що він був "зайвим”

Про це інформують RegioNews із посиланням на повідомлення на офіційній Facebook-сторінці СБУ.

Відео розповсюдило місцеве джерело 33 канал. Журналісти стверджували, що нібито, у Вінниці поліція зафіксувала 4 бійки в громадському транспорті та на зупинках через обмеження кількості пасажирів з приводу коронавірусу.

22 березня речниця Вінницької обласної поліції Анна Олійник прокоментувала ситуацію та пояснила, що дане відео не має до Вінниці жодного стосунку, а відзняте у Львові близько двох місяців тому.

У той же час у СБУ повідомили про те, що поширення цього відео та нагнітання паніки навколо нього - це спроба проросійських сил дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Кіберфахівці встановили, що даний конфлікт насправді був зафіксований значно раніше і жодним чином не пов’язаний із коронавірусом (хоча й не красить учасників ситуації). Зазначимо, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти”, зокрема, й проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах”, - йдеться у повідомленні.

Як раніше писали RegioNews, днями СБУ спіймала одесита-провокатора, який поширював фейки про коронавірус.


СБУ коронавірус Вінниця
У Вінниці з коронавірусом боротимуться студентські "добробати”
23 березня 2020, 13:19
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 15:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 березня 2020, 15:50
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Андрій Смолій
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Всі блоги »
"Зручна" епідемія: як проводять держзакупівлі в Житомирі
23 березня 2020, 12:00
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Грищенко Роман
Голова Сумської обласної державної адміністрації
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Всі досьє »