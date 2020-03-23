У Вінниці б’ють через коронавірус: у СБУ розповіли про фейк

Співробітники СБУ закликали українців не вірити черговому фейку, присвяченому коронавірусу - ніби у Вінниці в автобусі побили чоловіка через те, що він був "зайвим”

Фото: Pixabay

Співробітники СБУ закликали українців не вірити черговому фейку, присвяченому коронавірусу - ніби у Вінниці в автобусі побили чоловіка через те, що він був "зайвим”

Про це інформують RegioNews із посиланням на повідомлення на офіційній Facebook-сторінці СБУ. Відео розповсюдило місцеве джерело 33 канал. Журналісти стверджували, що нібито, у Вінниці поліція зафіксувала 4 бійки в громадському транспорті та на зупинках через обмеження кількості пасажирів з приводу коронавірусу. 22 березня речниця Вінницької обласної поліції Анна Олійник прокоментувала ситуацію та пояснила, що дане відео не має до Вінниці жодного стосунку, а відзняте у Львові близько двох місяців тому. У той же час у СБУ повідомили про те, що поширення цього відео та нагнітання паніки навколо нього - це спроба проросійських сил дестабілізувати ситуацію в Україні. "Кіберфахівці встановили, що даний конфлікт насправді був зафіксований значно раніше і жодним чином не пов’язаний із коронавірусом (хоча й не красить учасників ситуації). Зазначимо, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти”, зокрема, й проросійського спрямування. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах”, - йдеться у повідомленні. Як раніше писали RegioNews, днями СБУ спіймала одесита-провокатора, який поширював фейки про коронавірус.

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