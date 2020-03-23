МЗС закликало українців повернутися додому до 27 березня
Про це повідомляє МЗС у Facebook.передає RegioNews.
У МЗС наголосили, що літаком в Україну можна повернутися спецрейсами авіакомпаній SkyUp, МАУ, Азур Ейр Україна.
Зазначається, що це єдина можливість дістатися в Україну літаком, узгоджена з владою інших країн.
"Все більше країн запроваджують більш жорсткі карантинні заходи, скоро повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", - повідомили в МЗС.
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Нагадаємо, в понеділок, 23 березня в ході позачергового засідання Кабінету міністрів було прийняте рішення про запровадження надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.
Згідно рішення Кабінету міністрів, з 24 березня в Україні всі аеропорти припиняють роботу, евакуаційні чартерні рейси з інших країн буде приймати лише аеропорт "Бориспіль".
ДП "Укрспирт" тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт через підвищений попит на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19.
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