МИД призвал украинцев вернуться домой до 27 марта

В связи с эпидемией коронавируса Министерство иностранных дел призвало граждан Украины вернуться из-за границы до пятницы, 27 марта

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В связи с эпидемией коронавируса Министерство иностранных дел призвало граждан Украины вернуться из-за границы до пятницы, 27 марта

Об этом сообщает МИД в Facebook.передае RegioNews.

В МИД подчеркнули, что самолетом в Украину можно вернуться спецрейсами авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина.

Отмечается, что это единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласована с властями других стран.

"Все больше стран вводят более жесткие карантинные меры, скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", - сообщили в МИД.

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Напомним, в понедельник, 23 марта в ходе внеочередного заседания Кабинета министров было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Согласно решению Кабинета министров, с 24 марта в Украине все аэропорты прекращают работу, эвакуационные чартерные рейсы из других стран будет принимать только аэропорт "Борисполь".

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.