МОЗ: медики "швидкої" не робитимуть експрес-тести на коронавірус
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.
"Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги НЕ БУДУТЬ проводити тест на COVID-19", – йдеться у повідомленні.
Також у МОЗ наголосили, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.
"Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - уточнили у повідомленні.
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Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
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