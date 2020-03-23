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МОЗ: медики "швидкої" не робитимуть експрес-тести на коронавірус
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23 березня 2020, 09:35 2

МОЗ: медики "швидкої" не робитимуть експрес-тести на коронавірус

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23 березня 2020, 09:35 2
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Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я
Фото: pixabay
Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги НЕ БУДУТЬ проводити тест на COVID-19", – йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ наголосили, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

"Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - уточнили у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


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