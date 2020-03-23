До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях - Аваков
Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
"Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків - почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, ввечері 22 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.
Як зазначається, це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.
Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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