До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях - Аваков

До кінця дня понеділка, 23 березня, Нацгвардія в супроводі медиків доставить тест-системи на коронавірус по областях по всіх областях України

Фото: facebook/arsen.avakov

До кінця дня понеділка, 23 березня, Нацгвардія в супроводі медиків доставить тест-системи на коронавірус по областях по всіх областях України

Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook. "Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків - почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, ввечері 22 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Як зазначається, це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів. Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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