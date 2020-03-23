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23 березня 2020, 08:43 6

До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях - Аваков

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23 березня 2020, 08:43 6
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До кінця дня понеділка, 23 березня, Нацгвардія в супроводі медиків доставить тест-системи на коронавірус по областях по всіх областях України
Фото: facebook/arsen.avakov
До кінця дня понеділка, 23 березня, Нацгвардія в супроводі медиків доставить тест-системи на коронавірус по областях по всіх областях України

Як передає RegioNews, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків - почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, ввечері 22 березня літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Як зазначається, це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.


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