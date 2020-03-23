К концу дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях - Аваков
Как передает RegioNews, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку тест систем на коронавирус по областям (авиацией и спецавтомобилями). К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - говорится в сообщении.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, вечером 22 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Как отмечается, это лишь первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- 10:41 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 10:33 23 марта Коронавирус: пациент номер два сдал первый отрицательный тест
- 10:31 23 марта В Тернополе приостановили движение общественного транспорта
- 10:26 23 марта Одесские спасатели тушили масштабный пожар в Затоке
- 10:24 23 марта В "Слуге народа" публично выступили против минских договоренностей Ермака
- 10:21 23 марта Семь украинцев попали в плен к пиратам у берегов Африки
- 10:41 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ