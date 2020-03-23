К концу дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях - Аваков

К концу дня понедельника, 23 марта, Нацгвардия в сопровождении медиков доставит тест-системы на коронавирус по всем областям Украины

Фото: facebook/arsen.avakov

К концу дня понедельника, 23 марта, Нацгвардия в сопровождении медиков доставит тест-системы на коронавирус по всем областям Украины

Как передает RegioNews, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку тест систем на коронавирус по областям (авиацией и спецавтомобилями). К концу дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 22 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

Как отмечается, это лишь первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.