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21 березня 2020, 17:22 32

Телеміст про коронавірусну проблему: китайські медики погодилися поділитися досвідом

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21 березня 2020, 17:22 32
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном домовився про організацію прямого телемосту, щоб китайські медики поділилися досвідом лікування хворих на COVID-19 з українськими колегами
Фото: Facebook
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном домовився про організацію прямого телемосту, щоб китайські медики поділилися досвідом лікування хворих на COVID-19 з українськими колегами

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За словами Шмигаля, Китай погодився організувати прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з українськими медпрацівниками і вірусологами.

Орієнтовно телеміст відбудеться 24 березня.

"Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Звернувся з проханням надати нам практичну допомогу в подоланні цієї хвороби", – повідомив Шмигаль.

Раніше влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.


Китай коронавірус медики Деніс Шмигаль
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