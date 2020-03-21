Телеміст про коронавірусну проблему: китайські медики погодилися поділитися досвідом
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном домовився про організацію прямого телемосту, щоб китайські медики поділилися досвідом лікування хворих на COVID-19 з українськими колегами
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном домовився про організацію прямого телемосту, щоб китайські медики поділилися досвідом лікування хворих на COVID-19 з українськими колегами
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
За словами Шмигаля, Китай погодився організувати прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з українськими медпрацівниками і вірусологами.
Орієнтовно телеміст відбудеться 24 березня.
"Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Звернувся з проханням надати нам практичну допомогу в подоланні цієї хвороби", – повідомив Шмигаль.
Раніше влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.
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