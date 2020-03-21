Телеміст про коронавірусну проблему: китайські медики погодилися поділитися досвідом

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном домовився про організацію прямого телемосту, щоб китайські медики поділилися досвідом лікування хворих на COVID-19 з українськими колегами

Фото: Facebook

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном домовився про організацію прямого телемосту, щоб китайські медики поділилися досвідом лікування хворих на COVID-19 з українськими колегами

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews. За словами Шмигаля, Китай погодився організувати прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з українськими медпрацівниками і вірусологами. Орієнтовно телеміст відбудеться 24 березня. "Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Звернувся з проханням надати нам практичну допомогу в подоланні цієї хвороби", – повідомив Шмигаль. Раніше влада України і Польщі домовилися про створення гуманітарного коридору, по якому українці зможуть повернутися на батьківщину.

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