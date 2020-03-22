"Андрійко-мерс": голова ОП Єрмак придбав Mercedes-Benz за 3 млн грн
Задеклароване головою Офісу президента України елітне авто викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмереж
Задеклароване головою Офісу президента України елітне авто викликало бурхливу реакцію у користувачів соцмереж
Придбання Андрієм Єрмаком "Мерседеса" в розпал коронавіруса в Україні і світі - одна з найобговорюваніших у соціальних мережах тем, передає RegioNews
Меми вкрай точно описують ставлення українців до цієї купівлі.
Нагадаємо, що 11 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 випуску) вартістю 2 мільйони 972 тисяч 776 гривень у ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц", і 20 березня вніс цю покупку в Єдиний державний реєстр декларацій.
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