Елітний автомобіль Андрія Єрмака: реакція соцмереж

22 березня стало відомо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак купив елітний автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску за більш ніж 3 млн гривень

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22 березня стало відомо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак купив елітний автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску за більш ніж 3 млн гривень

Згідно із декларацією про доходи, яку він подав 14 лютого, Єрмак в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності.

Тим часом українці в соцмережах обговорюють та висміюють придбану незадовго до карантину елітну автівку керівника Офісу президента.

Известный волонтер и глава фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега сообщил, сколько на эту сумму можно купить ПЦР тест-систем для выявления коронавируса.

Український журналіст Юрій Бутусов задає питання: "Що ж означає, коли другий за впливом державний службовець країни робить такі покупки в розпал епідемії та економічної кризи, в той час як президент збирає бізнес і просить скинутися на закупівлю елементарних медичних масок і апаратів штучної вентиляції легенів, в той час як парламент забирає доходи місцевих бюджетів, тому що податкова система паралізована, і немає грошей на елементарні засоби захисту громадян?"

Можно ли утверждать, что #Ермак продает Украину, и покуапет элитные автомобили https://t.co/NeTq7xA7t6 — Stah Rozsoha (@ElturS) March 21, 2020

Нагадаємо, 22 березня повідомлялося, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак придбав за 2 млн 972 тис. 776 грн автомобіль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску.

Загалом Керівник Офісу Президента витратив на купівлю авто 3 млн 203 тис. 393 грн. Він додатково витратив на "оплату послуг" 106 тис. 752 грн, та на оплату збору під час придбання права власності на легкові автомобілі - 123 тис. 865 грн.

Як свідчить декларація Єрмака, подана 14 лютого, в 2019 році отримав 255 тис. 859 грн доходу від підприємницької діяльності.