"Андрюша-мерс": глава ОП Ермак купил Mercedes-Benz за 3 млн грн

Задекларированное главой Офиса президента Украины элитное авто вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей

Задекларированное главой Офиса президента Украины элитное авто вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей

Покупка Андреем Ермаком "Мерседеса" в разгар коронавируса в Украине и мире - одна из самых комментируемых в социальных сетях тем, передает RegioNews

Мемы очень точно описывают отношения украинцев к этой покупке.

Напомним, что 11 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак приобрел автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) стоимостью 2 миллиона 972 тысяч 776 гривен в ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц", и 20 марта внес покупку в Единый государственный реестр деклараций.

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