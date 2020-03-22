Від початку доби на фронті один обстріл, втрат немає

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації здійснили один обстріл позицій українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

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Упродовж доби збройні формування Російської Федерації здійснили один обстріл позицій українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

"Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

Сьогодні, 22 березня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, з початку року в результаті збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 – поранені.

За минулу добу, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.