Від початку доби на фронті один обстріл, втрат немає
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації здійснили один обстріл позицій українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації здійснили один обстріл позицій українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
"Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.
Сьогодні, 22 березня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, з початку року в результаті збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 – поранені.
За минулу добу, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.
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