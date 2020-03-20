Прокуратура: з початку року на Донбасі загинув 41 український військовий

З початку року в результаті збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 – поранені

Фото: ООС

З початку року в результаті збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 – поранені

Про це, як повідомляє RegioNews, заявили в Офісі генерального прокурора України.

За відповідний період минулого року бойові втрати склали 34 особи, поранених було 222.

В Офісі запевнили, що контролюють хід усіх кримінальних проваджень за фактами втрат та поранень українських військовослужбовців в результаті збройної агресії РФ.

Зокрема, 19 березня прокуратура Луганської області зареєструвала кримінальне провадження за фактом загибелі українського військовослужбовця від пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ. Це сталося на передових позиціях в зоні проведення ООС поблизу міста Попасна.

Нагадаємо, 19 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.