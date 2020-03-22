С начала суток на фронте один обстрел, потерь нет

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили один обстрел позиций украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

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В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили один обстрел позиций украинских войск из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает RegioNews.

"Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное с минометов калибра 82 мм, выпустив 5 мин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены.

За прошедшие сутки, 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.