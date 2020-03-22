Доба на фронті: 10 обстрілів, один один український воїн поранений

За минулу добу, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню

Фото: flickr

За минулу добу, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Facebook.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"21 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає", - повідомили в пресцентр Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що Об’єднані сили й надалі відповідатимуть на факти порушень режиму припинення вогню з боку противника у разі, якщо його дії нестимуть пряму загрозу військовослужбовцям або мирному населенню.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи чергові вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - підсумували в Штабі ООС.

Нагадаємо, з початку року в результаті збройної агресії РФ на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, 182 – поранені.

20 березня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.